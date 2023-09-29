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Набиуллина сообщила об огромном разрыве между ценами на первичку и вторичку в РФ

Елизавета Егорова
11:57 29.09.2023
По словам Эльвиры Набиуллиной, разрыв цен между вторичным и первичным жильем на российском рынке недвижимости составляет 40% и может достигать 50%.
Набиуллина сообщила об огромном разрыве между ценами на первичку и вторичку в РФ
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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На данный момент разность цен на вторичном и первичном рынках недвижимости в России может достигать 50%. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность по поводу доступности жилья для граждан РФ.

«Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья <...> Сейчас разрыв на первичном и вторичном рынке 40%, достигает 50%», - сообщила Набиуллина, выступая на XX Международном банковском форуме.

Ранее стало известно, что в России могут начать компенсировать супругам треть от аренды жилья. Инициатива распространяется на семейные пары, прожившие вместе более трех лет. Компенсировать плату за аренду жилья можно будет, вернув ранее заплаченный подоходный налог.

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