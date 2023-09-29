МО РФ: делегации из СНГ прибыли в Тулу на заседание Совета министров обороны

На встрече министров обороны в Туле будут присутствовать делегации из Армении и Азербайджана.

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В Минобороны России сообщили, что в Тулу прибыли военные делегации стран СНГ на заседание Совета министров обороны. На встрече будут присутствовать и представители Армении и Азербайджана.

«Главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств», - сообщает МО РФ.

Министры обороны обсудят вопросы военного сотрудничества и текущую мировую военно-политическую обстановку. Всего в совещании будут участвовать восемь государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Перед началом встречи делегации почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к памятнику «Три штыка».

Ранее стало известно, что 20 сентября в Туле прошло 57-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ. На мероприятии обсуждались совместная военная подготовка и научные исследования.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.