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Политолог Бредихин спрогнозировал, что Байден начнет искать помощь для Украины в частных фондах

Игнат Далакян
11:51 29.09.2023
По словам эксперта, выделяемые из негосударственных фондов средства Украине будут масштабными.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе со «Звездой» рассказал, что в случае, если американский конгресс перестанет выделять финансовую помощь Украине, то президент США Джо Байден будет искать средства в частных фондах.

«Учитывая, что конгресс всячески противится выделению новых финансовых поступлений в адрес Украины, возникают отдельные инициативы отдельных конгрессменов о том, что хватит кормить Украину, давайте переориентироваться на нашего избирателя, на американского гражданина. Соответственно эта тенденция говорит лишь об одном - о том, что Байден будет искать деньги в другом месте», - рассказывает Бредихин.

Эксперт спрогнозировал, что в дальнейшем будут выделяться финансовые поступления для Украины из частных, негосударственных фондов. При этом он отмечает, что выделяемые суммы будут масштабными.

«Байден будет стремиться найти прямые точки финансирования, например, из фонда демократической партии. Если Конгресс, внося очередные поправки, все-таки застопорит процесс прямого выделения денег, то они все равно будут идти вплоть до президентских выборов», - считает политолог.

Специалист также рассказал, что, возможно, будут создаваться наднациональные фонды, куда заставят скидываться все европейские державы. А после оттуда уже финансовая помощь будет поступать на Украину.

Сегодня палата представителей американского конгресса выделила 300 миллионов долларов в поддержку Украины. Средства были изъяты из проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов.

Ранее палата представителей Конгресса США не приняла поправки об исключении из бюджета на оборону США помощи Украине. Против инициативы проголосовало большинство членов нижней палаты американского парламента - 342 человека, поддержали 90.

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