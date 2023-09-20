В Туле проходит заседание комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ

На заседании рассматриваются вопросы военно-технического сотрудничества, выполнение контрактных обязательств по поставкам вооружений, совместная подготовка и научные исследования.

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Тула стала местом проведения 57-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ. Об этом сообщает Минобороны России.

Заседание проходит с 19 по 21 сентября. В нем принимают участие командующие (главнокомандующие) ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны) вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представители уставных органов СНГ, а также оборонно-промышленного комплекса России.

На заседании рассматриваются вопросы военно-технического сотрудничества, выполнение контрактных обязательств по поставкам вооружений, совместная подготовка и научные исследования.

Также обсуждается снижение рисков, связанных с авиационной деятельностью, в частности, в области эксплуатации воздушных судов.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Шойгу ознакомился с иранскими ракетами и беспилотниками на выставке в Тегеране.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.