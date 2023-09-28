Трамп назвал способ, который предотвратил бы украинский конфликт

Дональд Трамп заявил, что в случае его избрание президентом США цены на нефть стали бы 40 долларов за баррель.

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить украинский конфликт за счет низких цен на нефть. Телеканал C-Span вел трансляцию выступления 45-ого президента США перед сторонниками в Мичигане.

«Цена была бы 40 долларов за баррель», - цитирует слова Трампа РИА Новости.

Кроме того, он пообещал, что если снова станет американским президентом, то покончит с «ужасным глобализмом», который губит Соединенные Штаты.

Ранее политолог Алексей Мухин рассказывал нам, что суд над Дональдом Трампом сделает его героем нации и улучшит его электоральный потенциал и рейтинги. По его мнению, представители демократической партии, стараясь выбить Трампа из президентской гонки, только улучшат его позиции.