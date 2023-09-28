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В Конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Киеву

Игнат Далакян
08:59 28.09.2023
Два представителя республиканской партии от штатов Флорида и Аризона внесли предложения по сокращению средств бюджета на военную помощь Киеву.
В Конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Киеву
© Фото: Rod Lamkey, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Нижняя палата американского Конгресса полного состава не приняла две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, предусматривающие сокращение американской помощи Украине.

Трансляция заседания велась по телеканалу C-SPAN. Республиканский конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц добивался полного сокращения средств бюджета на военную помощь Украине. Поправку поддержали 93 члена палаты представителей Конгресса США, а 339 проголосовали против.

В связи с результатами Мэтт Гетц написал в своей соцсети, что они проигрывают при голосовании, но выигрывают в споре.

Другой республиканец от штата Аризона Энди Биггс также не получил поддержку большинства американского Конгресса. Его предложение об исключении из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву 300 миллионов долларов помощи было отклонено. Предложение было поддержано 104 конгрессменами, 330 проголосовали против.

Ранее американский Сенат предложил выделить Украине меньший объем помощи, чем запросил Белый дом. Сента США предложил согласовать 4,5 миллиарда долларов на помощь Киеву.

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