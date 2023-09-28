Обозреватель издания Al-Watan заявил, что из-за неравенства между силами ВСУ и ВС РФ США начали открывать новые горячие точки вокруг России.

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Киев не справляется с задачей США истощить Россию, именно поэтому Штаты начали открывать новые фронты в борьбе против РФ. Издание Al-Watan сообщает, что Америка собирается активизировать военные силы на территории Южного Кавказа и Молдавии.

«США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России - на территории <...> Молдавии и на Южном Кавказе», - говорится в материале издания.

Журналист подчеркивает, что силы ВСУ и ВС РФ не равны, поэтому Вашингтон планирует создать как можно больше горячих точек вокруг России для возникновения перевеса.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные поставки вооружений Киеву только ведут к его самоуничтожению. По словам Шойгу, тактика США «оружие как путь к миру» не работает. Еще больше ухудшает украинскую картину то, что страна кидает в бой неподготовленных солдат.