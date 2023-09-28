Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха 258 пострадавших при взрыве топлива

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Завершилась эвакуация мирных жителей Нагорного Карабаха, которые пострадали из-за взрыва резервуара с топливом в Степанакерте. Помощь оказывали экипажи вертолетов российского миротворческого контингента.

Военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента совершили 42 санитарных рейса и эвакуировали 258 человек. Кроме того, эвакуации подлежали и пациенты республиканского медицинского центра Степанакерта, нуждающиеся в медицинской и реанимационной помощи.

Также российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

В настоящее время 522 мирных жителя, находящихся в расположении российского миротворческого контингента, не имеют возможность вернуться в свои дома в настоящее время. Среди них 293 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медпомощи.

Ранее гибель 20-ти человек после взрыва на складе с топливом подтвердили в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что 290 пострадавших с ожогами различной тяжести были доставлены в медицинские центры.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.