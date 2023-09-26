В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 20 человек после взрыва на складе с топливом

В Минздраве Нагорного Карабаха сообщили о гибели семи человек в больнице.

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В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 20 человек из-за сильного взрыва в минувший понедельник на складе с топливом вблизи трассы Степанакерт-Аскеран.

«В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести», - цитирует Интерфакс сообщение Министерства здравоохранения Нагорного Карабаха.

В ведомстве сообщили, что семь человек скончались в больнице, тела 13-ти не опознаны.В Минздраве Нагорного Карабаха отметили, что на данный момент десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, отмечается, что большое количество людей, «которые сгорели и данные отсутствуют», считается пропавшими без вести.

Напомним, в Степанакерте произошел взрыв цистерны с топливом. Более 200 человек получили ожоги и другие увечья. Омбудсмен Армении Гегам Степанян сообщал, что для спасения жизни людей не хватает медицинских возможностей Арцаха.