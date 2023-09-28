Ученые рассказали, что все живое на Земле вымрет через 250 миллионов лет

Через 250 миллионов лет шесть земных материков превратятся в одну сухую горячую массу, которая будет непригодна для жизни.

© Фото: Paul Mayall, imageBROKER, Globallookpress

Ученые Бристольского университета заявили, что все живое на Земле может вымереть из-за солнечной радиации через 250 миллионов лет. Нагревание поверхности планеты произойдет из-за увеличения яркости Солнца и сдвига тектонических плит на Земле.

«Условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит», - говорится в материале научного журнала Nature Geoscience.

Журнал уточняет, что через 250 миллионов все континенты на Земле сойдутся в один большой участок суши под названием Пангея Ультима. Климат на нем будет очень сухим, горячим и непригодным для жизни.

Ранее глава военно-космических сил США Ченс Солцман заявил, что военные действия людей в космосе станут угрозой для всего человечества и будут долгое время влиять на земную жизнь. По словам главы ВКС, обломки спутников останутся на орбите на сотни лет и будут вызывать проблемы.