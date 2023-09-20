Армия Бойцы ВДВ взяли в плен 10 украинских боевиков при штурме опорного пункта Ивановские десантники уничтожили более двадцати националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В ходе активной обороны на одном из направлений специальной операции расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделений ВДВ нашли в лесном массиве взводный опорный пункт украинских националистов. По переданным координатам нанесли артиллерийский удар.​ После этого штурмовой отряд успешно захватил «опорник». Кадры боевой работы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск показало Министерство обороны России. В результате боя удалось уничтожить более двадцати боевиков. Более десяти сдались в плен. Остальные, бросив большое количество оружия и боеприпасов, отступили. «Вели они себя довольно дерзко. Но наши парни все - молодцы. Все знают свою работу. Мы подавили их огнем», - отметил старший стрелок с позывным «Физик». Ранее в Минобороны России рассказали, что «Солнцепеки» уничтожили диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр. Их выявили при помощи БПЛА. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика