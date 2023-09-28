Сильный пожар в Ташкенте удалось локализовать

Пожар был вызван ударом молнии. Нет сведений о площади, которая пострадала от распространения огня.

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Мощный пожар, произошедший этой ночью в Ташкенте, удалось локализовать. По информации МВД Узбекистана, он был вызван ударом молнии. Это привело к возгоранию на складе.

Также местное МЧС сообщало, что пожар был вызван сильной вспышкой на одном из складов Сергелийского района Ташкента. Для ликвидации огня на место прибыли 16 пожарно-спасательных бригад.

Местный телеграм-канал привел данные, что пострадало и здание средней школы. Также огонь на таможенном складе задел торговые точки, магазины и супермаркеты.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на значительной части территории. Предполагалось, что пожар мог произойти около таможенного склада ташкентского аэропорта.