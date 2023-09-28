Москвичка сожгла автомобиль за 4 млн рублей у одного из торговых центров

Женщина лишилась крупной суммы денег, которую ей пообещали вернуть за диверсию с поджогом автомобиля.

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Возле одного из торговых центров в Москве женщина подожгла дорогостоящий автомобиль.

Став жертвой украинских телефонных мошенников и отдав им крупную сумму денег, женщина поверила их обещанию вернуть ей все средства в полном объеме. Ей поставили условие: сжечь какой-то автомобиль и зафиксировать это на видео.

Как сообщает «360», москвичка 1968 года рождения сожгла иномарку за четыре миллиона рублей у торгового центра «Колумбус» на юге столицы. При этом она выкрикивала украинские националистические лозунги.