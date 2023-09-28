Армия Армия Армия

Боец ВС РФ назвал ЗРК «Стрела-10» занозой для боевиков

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
05:05 28.09.2023
ЗРК «Стрела-10» предназначена для уничтожения вертолетов и штурмовиков, однако с недавних пор ее используют против вражеских беспилотников.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

У самой линии боевого соприкосновения работает ЗРК «Стрела-10». Она приходит в боевое положение, едва покинув укрытие. На счету каждая секунда.

Всего у комплекса 8 ракет. Для выполнения задачи, как правило, хватает одной. Комплекс предназначен для противодействия армейской и штурмовой авиации, в зоне спецоперации он доказал свою универсальность. Успешно работает по беспилотным летательным аппаратам самолетного типа.

«Мы же никогда не работали по беспилотникам, она предназначена для штурмовиков, вертолетов. А здесь мы наработали опыт по сбиванию беспилотников. Обнаружить, увидеть, захватить, уничтожить», - рассказал один из бойцов.

Другой объяснил, почему беспилотники противника активно ищут установку. По его словам, «Стрела-10» для боевиков как заноза.

Здесь нет управляемых ракет, но огневая мощь спаренной автоматоматической пушки - 2 тысячи выстрелов в минуту. В лесополосе недалеко от «Стрелы» находится зенитная установка, которую бойцы восточной группировки войск для мобильности установили на бронетранспортер.

Задача - прикрывать зенитные ракетные комплексы от небольших низколетящих объектов. Спаренная пушка может поразить и легкую наземную бронетехнику, и диверсионную группу противника.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы ЗРК «Тор». Установки могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:07 В стране и мире
В Ташкенте прогремел сильный взрыв, огонь охватил большую территорию
21:18 В стране и мире
Сотрудник полиции погиб в перестрелке в Дагестане
16:54 В стране и мире
Видео
Путин потребовал разобраться с ростом цен на топливо
15:26 В стране и мире
Видео
Экипаж корабля «Союз МС-23» вернулся на Землю после годовой экспедиции
14:07 В стране и мире
На границе Азербайджана задержан экс-министр Карабаха Рубен Варданян
Популярное
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.