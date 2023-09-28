Боец ВС РФ назвал ЗРК «Стрела-10» занозой для боевиков

ЗРК «Стрела-10» предназначена для уничтожения вертолетов и штурмовиков, однако с недавних пор ее используют против вражеских беспилотников.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

У самой линии боевого соприкосновения работает ЗРК «Стрела-10». Она приходит в боевое положение, едва покинув укрытие. На счету каждая секунда.

Всего у комплекса 8 ракет. Для выполнения задачи, как правило, хватает одной. Комплекс предназначен для противодействия армейской и штурмовой авиации, в зоне спецоперации он доказал свою универсальность. Успешно работает по беспилотным летательным аппаратам самолетного типа.

«Мы же никогда не работали по беспилотникам, она предназначена для штурмовиков, вертолетов. А здесь мы наработали опыт по сбиванию беспилотников. Обнаружить, увидеть, захватить, уничтожить», - рассказал один из бойцов.

Другой объяснил, почему беспилотники противника активно ищут установку. По его словам, «Стрела-10» для боевиков как заноза.

Здесь нет управляемых ракет, но огневая мощь спаренной автоматоматической пушки - 2 тысячи выстрелов в минуту. В лесополосе недалеко от «Стрелы» находится зенитная установка, которую бойцы восточной группировки войск для мобильности установили на бронетранспортер.

Задача - прикрывать зенитные ракетные комплексы от небольших низколетящих объектов. Спаренная пушка может поразить и легкую наземную бронетехнику, и диверсионную группу противника.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы ЗРК «Тор». Установки могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей.