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Посол Антонов заявил о принуждении компаний уходить из РФ со стороны США

Марина Крижановская
03:33 28.09.2023
Посол в США Анатолий Антонов обратил внимание на открытое давление на бизнес через ангажированные СМИ и неправительственные организации, которые публикуют дискредитирующие материалы и списки «злостных нарушителей».
Посол Антонов заявил о принуждении компаний уходить из РФ со стороны США
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что санкционные барьеры, которые бездумно нагромождаются американской стороной, поспособствовали обрушению американо-российских торговых отношений.

Опровергая заявления местных чиновников о том, что в США якобы не чинят препятствий деятельности американских компаний в РФ, Антонов сказал, что официальный Вашингтон хочет снять с себя ответственность за случившееся.

«Из-за многочисленных ограничений в финансовой и торговой сферах экономоператоры зачастую попросту не могут провести необходимые платежи за поставки товаров. Причем даже за продовольствие и медикаменты, которые, как нам регулярно пытаются доказать в администрации, якобы не затронуты рестрикциями. Обрублены традиционные логистические маршруты доставки продукции», - рассказал посол в комментарии для СМИ.

По его словам, некоторые НПО и СМИ подключились к «неприкрытому» давлению на бизнес.

«Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки "злостных нарушителей", не идущих на поводу у подстрекателей», - подытожил российский посол в США.

В середине сентября посол Антонов комментировал очередную попытку санкционного давления США на Россию. Тогда он заявил, что «санкционная прыть» Вашингтона не вынудит РФ отказаться от своих национальных интересов и «раскручивание санкционной спирали - дорога в никуда».

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