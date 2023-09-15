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Антонов: «санкционная прыть» Вашингтона не вынудит РФ отказаться от своих нацинтересов

Марина Крижановская
04:52 15.09.2023
Дипломат Анатолий Антонов сказал, что Россия продолжит отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях.
Антонов: «санкционная прыть» Вашингтона не вынудит РФ отказаться от своих нацинтересов
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Россия никогда не откажется от защиты своих интересов и продолжит отстаивать принципы неделимости безопасности, в то время как «санкционная спираль» Запада - ошибочный путь. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов. Он прокомментировал очередное введение санкций, которые затронули 24 лица и почти 150 компаний РФ.

«Вашингтону пора бы уже понять, что раскручивание санкционной спирали - дорога в никуда. Наша страна никогда не откажется от защиты своих национальных интересов, будет твердо отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях. Как показали недавние саммиты Россия-Африка, БРИКС и "Группы двадцати", в этом деле у нас немало сторонников и единомышленников», - цитирует слова посла РИА Новости.

Он добавил, что для давления на Россию американцами «фанатично изобретаются дополнительные способы нанесения урона», предположив, что это происходит «то ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий».

Дипломат указал на то, что близкие к Белому дому журналисты констатируют: российская экономика - «уверенно стоит на ногах, несмотря на все попытки блицкригов».

Ранее глава диппредства РФ Антонов заявил, что у США нет права учить Россию жить. Он обратился к властям США с призывом «выбросить на свалку свою санкционную дубинку».

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