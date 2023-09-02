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Командир гвардейской батареи «Торнадо-С» рассказал о работе на «стреляющем компьютере»

08:28 02.09.2023
Среди целей и задач гвардейской бригады - уничтожение командных пунктов, складов ГСМ, аэродромов противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В «День гвардейца» командир батареи «Торнадо-С» Матвей из гвардейской реактивной артиллерийской бригады ЗВО рассказал о запоминающихся целях в зоне СВО и работе на одной из самых лучших в мире РСЗО. Кадры предоставили в Минобороны России.

Матвей рассказал, что целей, которые запомнились, было много. В основном поражают цели и задачи данного комплекса - это командные пункты, склады ГСМ, аэродромы, скопление живой силы, либо техники.

«Цель, когда мы отработали и по нам в обратку чуть не прилетело. Спасибо нашим парням из ПВО, которые все сбили. Вторая цель, когда мы отработали и на следующий день парни из пехоты благодарили. Так получилось, что мы встретились, взаимная помощь была. Мы накрыли опорный пункт, который, можно сказать, рядом с ними был. И кочующие минометы накрывали, и "хаймарсы"», - рассказал командира батареи «Торнадо-С».

По словам Матвея, у «Смерча» и «Торнадо-С» одно базовое шасси, как следствие, запас хода и скорость тоже одинаковые. При этом у «Торнадо-С» изменилась специальная часть - на РСЗО установлены системы автоматического наведения, благодаря которым сократилось время наведения и время до пуска, повысилась мобильность. Новейшая установка может начать работать в любую минуту, без предварительной подготовки.

Командир батареи «Торнадо-С» добавил, что реактивные снаряды, которые есть у РСЗО, вообще делают все самостоятельно. Бойцам достаточно просто заехать, поднять пакет, отправить данные по цели и «машина сама все сделает».

«Управляемый реактивный снаряд - в его программу вписана система навигации. Он работает со спутником - летит, сам себя корректирует. Отклонение при поражении цели не более 10 метров. Для такого снаряда, который весит 700 килограмм, это не очень большой показатель», - отметил Матвей.

«Торнадо-С» - по сути, стреляющий компьютер, машина сама рассчитывает траекторию, задает курс умному боеприпасу. Вездеход-гигант может, в случае необходимости, проложить себе дорогу и через лесополосу, и в заболоченной местности.

РСЗО «Торнадо» считается одной из самых лучших в мире, так как по многим параметрам превосходит не только советские прототипы, но и современные зарубежные аналоги.

Ранее 40-ая бригада морпехов ТОФ получила от президента звание «гвардейской». Еще со времен Петра Первого это звание получали только лучшие воинские формирования. В зоне СВО прошло награждение отличившихся морпехов.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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