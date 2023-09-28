Над Белгородской областью сбит беспилотник самолетного типа

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Вечером 28 сентября российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Дрон планировалось использовать при террористической атаке по объектам на территории РФ.

В Минобороны России сообщили об его уничтожении около 21 часа по московскому времени. БПЛА был сбит над территорией Белгородской области.

Двумя днями ранее оборонное ведомство информировало, что была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». Это произошло в районе Днепровского Днепропетровской области Украины.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.