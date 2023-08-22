МО РФ: замминистра обороны России Евкуров прибыл в Ливию

Делегация Минобороны России во главе с Евкуровым прибыла в эту африканскую страну по приглашению маршала Хавтара.

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Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в Ливию. Об этом сообщает МО РФ.

«22 августа 2023 г. по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хавтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым», - говорится в сообщении.

Уточняется, что это первый официальный визит военной делегации России в Ливию. Он был подготовлен по итогам переговоров двух стран в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности, а также на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В российском оборонном ведомстве уточнили, что стороны планируют к обсуждению борьбу с международным терроризмом и другие способы совместных действий двух стран.

Ранее сообщалось, что в Дамаске отпраздновали День Государственного флага России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.