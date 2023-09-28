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«Звезда» помогла родным узнать тайну и место гибели летчика-героя Просветова

Павел Кутаренко
Ирина Елагина
20:35 28.09.2023
Мать героя всю жизнь верила, что обязательно найдется место, где погиб ее сын.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Репортаж на канале «Звезда» из Ленинградской области, где нашли рухнувший в Великую Отечественную самолет, помог найти семью героя... Это был сюжет про Ил-2 - самый массовый боевой самолет в истории авиации, но и погибали они часто, тем ценнее истории, которые может рассказать машина. В той, о которой идет речь, нашли останки человека в бронекапсуле - это фиксировала наша съемочная группа - документы, письма, даже женский платочек в кармане гимнастерки. Материал увидели родственники героически погибшего в этом штурмовике летчика. И вот уже Павел Кутаренко рассказывает продолжение истории.

Заболоченный лес скрывает наши шаги. Владимир Яров впервые в этих местах - он приехал всего на один день, чтобы увидеть место, где 80 лет назад погиб его дядя Коля.

Малуксинское болото, посреди топи - место падения советского Ил-2, сбитого при штурме вражеского опорного пункта.

«Видно, что он до последнего тянул, что он падал - у него хвостовая часть здесь, бронекапсула здесь, и он летел на немецкие позиции, ему не хватило буквально 300 метров», - пояснил руководитель экспедиции Илья Соболенко.

Шесть дней назад поисковики из российского военно-исторического общества начали поднимать фрагменты фюзеляжа. Работая по горло в трясине, им удалось найти тело летчика, его личные вещи, в том числе - погон младшего лейтенанта. Владимир Яров случайно увидел этот репортаж в эфире нашего телеканала.

В том репортаже, мы рассказали, что на груди летчика был орден Красной Звезды, обнаружены его личные документы, из которых стало известно имя героя. Просветов Николай Иванович, уроженец Мичуринска Тамбовской области не вернулся с боевого задания 1 апреля 1943 года. Благодаря новостям на канале «Звезда», Владимир Яров узнал, что нашли его дядю, который числился пропавшим без вести 80 лет. Он сам связался с нами - и теперь держит в руках тот самый погон дяди и девичий платок, найденный у сердца.

Эти фото - все что осталось у семьи. У Просветовых было пятеро детей - вот в центре рядом с братом Николаем стоит - Рая, мама Владимира, ее уже нет в живых. А вот сам Николай Просветов - красавец в летной форме, летчик 448-го штурмового авиаполка. Он погиб в 22 года, в ходе Мгинской наступательной операции, прорывая блокаду Ленинграда. Сохранилось письмо командира родителям героя.

«Будучи над целью, ваш сын был атакован превосходящими силами истребителей противника. В этом бою ваш сын Николай был сбит и вместе с самолетом разбился. Память о весельчаке, воздушном бойце, осталась у нас неизгладима. Летный состав поклялся отомстить ненавистному врагу за смерть вашего Николая - и это обещание они с честью выполняют», - написал командир.

Все фрагменты самолета привезли на территорию Музея битва за Ленинград, здесь вы можете оценить состояние штурмовика, видите, как бронелисты изогнуты от удара об землю. Вот здесь заднее шасси, а это педальный узел, который находился в ногах летчика

И это не просто обломки - фрагменты фюзеляжа будут использованы для восстановления самолета. Штурмовик Ил-2 займет свое место в экспозиции музея - в память о подвиге его экипажа, наконец-то вернувшегося с войны.

«Мама его Арина Ефимовна - она до последнего верила, что найдут хотя бы место захоронения или место гибели. Постоянно ходила на кладбище, ухаживала за могилой воина погибшего в ВОВ, по имени Николай и говорила, я вот за этим Коленькой буду ухаживать и за моим кто-то будет присматривать», - рассказал Владимир Яров, племянник Н.И. Просветова.

Родственники уже приняли решение - забрать останки летчика в родной Мичуринск. И готовы похоронить там же, рядом, 2-го члена экипажа штурмовика - стрелка-радиста Дмитрия Ивановича Морева, его родных найти пока не удалось. Возможно, они откликнутся благодаря этому телеэфиру.

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