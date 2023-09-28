Специалисты РВИО отреставрировали танк Т-70 из Мелитополя

Специалисты Музея «Битва за Ленинград» провели реставрацию боевой машины и проехали на ней несколько метров.

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В Ленинградском отделении Российского военно-исторического общества (РВИО) провели реставрацию танка Т-70, установленного в качестве памятника в честь освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1943 года. Об этом сообщили официальные представители РВИО.

Инициатива восстановить танк Т-70 поступила от жителей Мелитополя. В ходе реставрации у техники обновили разрушенную ржавчиной часть дна и устранили другие следы коррозии, починили гусеница, нанесли новую краску и оснастили танк рабочим двигателем. Следы пробоин от снарядов было решено оставить.

«Экипаж этого танка победоносно, с боями разрушил надежду фашистов на оккупацию нашей родной земли в 1943 году. И в назидание нацистам XXI века в октябре текущего года эта боевая машина пройдет во главе праздничной колонны парада Победы. Танк станет эмоциональным символом Памяти всех поколений россиян о Героях былых времен», - подчеркнул официальный представитель РВИО в Новороссии Вадим Лобин.

Ранее в Русском музее рассказали, как идет реставрация картин, которые были повреждены в результате попадания украинской ракеты в здание. Работники Русского музея намерены не только устранить нанесенный предметам искусства урон, но и вернуть им авторский вид.