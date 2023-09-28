Замминистра обороны Шевцова наградила бойцов и врачей, участвующих в спецоперации
Заместитель министры обороны Татьяна Шевцова вручила участникам специальной военной операции - бойцам и врачам - медали «За храбрость» второй степени и «Луки Крымского». Торжественная церемония прошла в Ростове-на-Дону.
Старший разведчик Игорь Зенкин две недели назад оказался в ростовском военном госпитале, уже идет на поправку. Под Клещеевкой он попал под артиллерийский огонь. Осколком ранило руку, но после пережитого ранение оказалось далеко не самым главным. В тот день Игорь на своих плечах вынес из окружения командира подразделения. В госпитале ему вручили «Медаль за отвагу».
Еще пять бойцов, отметившихся на полях специальной военной операции были награждены медалями «За храбрость» второй степени. Всего заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова наградила 16 военнослужащих, отличившихся отвагой и героизмом.