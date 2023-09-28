Замминистра обороны Шевцова наградила бойцов и врачей, участвующих в спецоперации

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В Ростовском военно-клиническом госпитале медицинскую помощь оказывают военнослужащим Южного военного округа. Современное оборудование, которым укомплектовано медучреждение, дает врачам возможность ставить на ноги даже самых тяжело раненых пациентов.

В ходе своей поездки в Ростов-на-Дону заместитель главы военного ведомства ознакомилась с работой подразделений финансового обеспечения Южного военного округа. Специалисты рассказали о том, насколько оперативно участники СВО и члены их семей получают положенные от государства выплаты.

Именно теме выплат денежного довольствия было посвящено итоговое совещание Татьяны Шевцовой в Ростове-на-Дону. Заместитель министра обороны отметила, что представителям медицинских и финансовых служб необходимо более оперативное взаимодействие, чтобы Российский военные и члены их семей оперативно получали положенные им выплаты и могли воспользоваться социальными гарантиями.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы каждый запланированный рубль дошел до участников специальной военной операции - установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам СВО и членам их семей должны направляться своевременно.