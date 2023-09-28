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Замминистра обороны Шевцова наградила бойцов и врачей, участвующих в спецоперации

Александр Федорчак
19:52 28.09.2023
Во время поездки в Ростов-на-Дону Шевцова также ознакомилась с информацией о выплатах участникам СВО и членам их семей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Заместитель министры обороны Татьяна Шевцова вручила участникам специальной военной операции - бойцам и врачам - медали «За храбрость» второй степени и «Луки Крымского». Торжественная церемония прошла в Ростове-на-Дону.

Старший разведчик Игорь Зенкин две недели назад оказался в ростовском военном госпитале, уже идет на поправку. Под Клещеевкой он попал под артиллерийский огонь. Осколком ранило руку, но после пережитого ранение оказалось далеко не самым главным. В тот день Игорь на своих плечах вынес из окружения командира подразделения. В госпитале ему вручили «Медаль за отвагу».

Еще пять бойцов, отметившихся на полях специальной военной операции были награждены медалями «За храбрость» второй степени. Всего заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова наградила 16 военнослужащих, отличившихся отвагой и героизмом.

© Алексей Иванов ТРК Звезда

Не оставили без внимания и медиков, которые тоже выполняют боевые задачи в зоне СВО - 10 военных врачей получили медаль «Луки Крымского».

«Спасибо вам большое за верность воинскому долгу, за ваше мужество, за отвагу, за силу духа. Уважаемые врачи, медсестры, спасибо вам большое за ваш профессионализм, что вы делаете все возможное и невозможное, чтобы вылечить наших бойцов, за ваше доброе сердце. Знаю, как важна поддержка не только врачебная, но и духовная, моральная», - сказала Татьяна Шевцова.

© Алексей Иванов ТРК Звезда

В Ростовском военно-клиническом госпитале медицинскую помощь оказывают военнослужащим Южного военного округа. Современное оборудование, которым укомплектовано медучреждение, дает врачам возможность ставить на ноги даже самых тяжело раненых пациентов.

В ходе своей поездки в Ростов-на-Дону заместитель главы военного ведомства ознакомилась с работой подразделений финансового обеспечения Южного военного округа. Специалисты рассказали о том, насколько оперативно участники СВО и члены их семей получают положенные от государства выплаты.

Именно теме выплат денежного довольствия было посвящено итоговое совещание Татьяны Шевцовой в Ростове-на-Дону. Заместитель министра обороны отметила, что представителям медицинских и финансовых служб необходимо более оперативное взаимодействие, чтобы Российский военные и члены их семей оперативно получали положенные им выплаты и могли воспользоваться социальными гарантиями.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы каждый запланированный рубль дошел до участников специальной военной операции - установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам СВО и членам их семей должны направляться своевременно.

© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
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