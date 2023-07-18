Мишустин: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до участников спецоперации
Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы каждый запланированный рубль дошел до участников специальной военной операции.
«Особо обращу внимание всех присутствующих: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников», - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению армии.
Глава кабмина подчеркнул, что финансирование нужд спецоперации идет в полном объеме, несмотря на санкции. Премьер-министр подчеркнул, что установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам СВО и членам их семей должны направляться своевременно.
Также на заседании он указал на планы по увеличению объемов поставок в ВС РФ истребителей пятого поколения.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.