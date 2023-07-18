Мишустин: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до участников спецоперации

Михаил Мишустин заявил, что оборудование районов обороны завершено уже практически на всех рубежах.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы каждый запланированный рубль дошел до участников специальной военной операции.

«Особо обращу внимание всех присутствующих: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников», - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению армии.

Глава кабмина подчеркнул, что финансирование нужд спецоперации идет в полном объеме, несмотря на санкции. Премьер-министр подчеркнул, что установленные президентом дополнительные и социальные выплаты участникам СВО и членам их семей должны направляться своевременно.

Также на заседании он указал на планы по увеличению объемов поставок в ВС РФ истребителей пятого поколения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.