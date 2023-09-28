Блинкен допустил в будущем встречу Путина и Байдена

Госсекретарь США Блинкен не исключил возможность возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне в будущем.

© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать возможность встречи лидеров России и США в будущем, как и восстановление отношений между странами. Об этом сообщает «360».

«Никогда не говори никогда», - заявил глава американской дипломатии.

Блинкен добавил, что все, начиная с украинцев, хотят справедливый и прочный мир.

«Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно», - резюмировал Блинкен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. При этом «Формулу мира» Зеленского министр назвал нереализуемой, поскольку ранее Россия согласилась на вариант с прекращением огня, однако в итоге оказалась обманутой.