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Корабль «Иван Грен» доставил в Североморск трофеи СВО и завершил поход

18:19 28.09.2023
Совершая межбазовые переходы в рамках акции БДК «Иван Грен» прошел более 3500 морских миль.
Корабль «Иван Грен» доставил в Североморск трофеи СВО и завершил поход
© Фото: Минобороны России
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В Североморске под руководством Главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова завершилась патриотическая акция «Сила в Правде», сообщает Министерство обороны РФ. На церемонии закрытия также присутствовали командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С 12 августа на большом десантном корабле «Иван Грен» работает выставка трофейной техники, добытой нашими бойцами в зоне военной операции по защите Донбасса. Среди трофеев бронетехника ВСУ и два патрульных катера, а также экстремистская литература, шевроны националистов и наемников.

В палубном ангаре для вертолетов размещены картины студии военных художников имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты музеев, модели кораблей и подлодок.

За время работы экспозиции ее увидели более 112 тысяч человек. Передвижную выставку показали в Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Архангельске, Кандалакше, Мурманске и Североморске.

«Слова "Сила в правде" перекликаются со словами, которые были сказаны более 80 лет назад: "Наше дело – правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!"» - сказал Евменов на церемонии.

Главком ВМФ вручил медали отличившимся в ходе акции членам экипажа БДК «Иван Грен». Кроме того, на борту корабля 45 воспитанников Североморского кадетского корпуса были посвящены в юнги Северного флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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