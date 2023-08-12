Евменов прибыл на БДК «Иван Грен», где стартует акция «Сила в Правде»

Акция представляет собой передвижную выставку военных трофеев, нацистской литературы и атрибутики, привезенных российскими военнослужащими из зоны СВО.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов прибыл на большой десантный корабль «Иван Грен» в Санкт-Петербурге, где сегодня на его борту стартует акция «Сила в Правде».

В рамках мероприятия будет представлена передвижная выставка военных трофеев, нацистской литературы и атрибутики, которая была привезена военнослужащими Вооруженных сил РФ из зоны проведения специальной военной операции. Кроме того, на борту БДК размещены музейные экспонаты и агитационные материалы.

Жители и гости Северной столицы смогут посетить выставку до 19 часов. Гостей ждут выступления концертных бригад ансамблей песни и пляски имени Александрова, Черноморского флота и Западного военного округа, артистов Государственного Мариинского театра и Центрального дома Российской армии, а также военных музыкантов оркестра Военно-морской академии имени Кузнецова.

Ранее Николай Евменов заявил, что спецоперация показала необходимость немедленного строительства кораблей. По словам адмирала, в этом году состав ВМФ России пополнят 44 единицы - речь как о боевых кораблях, так и о судах обеспечения.