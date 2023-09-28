Эксперт Ниязов заявил, что тему этнических чисток в Карабахе разжигает Запад

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Нагорный Карабах обретет стабильность и станет экономически сильным регионом, в который вернутся беженцы, как азербайджанцы, так и армяне.

Своим видением перспектив Нагорного Карабаха со «Звездой» поделился доктор исторических наук, эксперт по военной политике государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

«Что касается Карабаха он полностью переходит под контроль Азербайджана, который восстанавливает полностью свой суверенитет на территории Карабаха. Какое-то время там совместно с российским миротворцами будут осуществляться стабилизационные мероприятия, чтобы окончательно наладить мирную жизнь. После чего развитие этого региона никак не будет напрямую влиять на межгосударственные отношения, а урегулирование конфликта создаст возможность для реализации проекта, который в свое время инициировали Турция и Россия, речь о платформе «3+3» - Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузии начнут экономическое развитие региона , и регион превратится в зону стабильности и экономического процветания», - считает эксперт.

Историк считает, регион сохранит многонациональный колорит, в Карабах вернутся беженцы - как азербайджанцы, так и армяне.

«Нагорный Карабах с момента создания 1923 года никогда не был моноэнитческим, был многонациональным, через половицу жили армяне и азербайджанцы. Азербайджанцы во время первой карабахской войны были оттуда полностью изгнаны, как и из прилегающих районов к Нагорному Карабаху. И сейчас те беженцы, которые покинули территорию Карабаха - они жили компактно в Степанакерте, будут возвращаться к местам своего предыдущего проживания. Будут возвращаться азербайджанцы, и я ожидаю, что после того как паника отхлынет, есть большая вероятность, что часть армян также вернутся в Карабах. Тем более что Азербайджан не ставит никаких ограничений для армян из Карабаха для получения гражданства, типа знания языка, законов, просто необходимо признать суверенитет Азербайджана, получить азербайджанский паспорт и все, продолжать жить», - отметил аналитик.

Ниязи Ниязов полагает, что никаких чисток в регионе не будет, хотя есть панические настроения, которые подогревает Запад.

«Никаких специальных этнических чисток я думаю не будет. Эту тему активно раскручивают западные СМИ, в первую очередь американские, французские. Понятно, они очень был хотели впихаться в регион под этими лозунгами, навязать региональным силам - России, Турции, Азербайджану, Ирану свою повестку дня, но реальность такова, что у них скорей всего ничего не получится. А то что население уходит - это факт. Надо понимать, что среди населения сейчас господствуют панические настроения, потому что армянское население Карабаха в свое время активно участвовало в уничтожении городов, которые были захвачены азербайджанскими вооруженными формированиями в 1992-1993 гг. Эти города буквально стерты с лица земли. Они боятся мести со стороны Азербайджана. И сегодня никто их не сможет убедить, что мести не будет. Поэтому паника будет продолжаться. Когда все успокоится, шанс, что часть армянского населения вернется к местам постоянного проживания, большой», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что с 1 января 2024 года Нагорный Карабах станет частью Азербайджана, соответствующий указ подписал глава непризнанной республики Самвел Шахраманян.



По мнению Ниязова, переход Карабаха под юрисдикцию Баку не приведет к смене власти в Ереване, так как общественное мнение на стороне Никола Пашиняна. К тому же есть перенасыщенность проблемой Карабаха в Армении, поэтому общество готово от этой проблемы избавиться и двигаться дальше.