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Собянин заявил о серьезной экономической войне с восточными странами

Алина Луговая
17:25 28.09.2023
Собянин заявил, что власти азиатских стран предоставляют своим компаниям преференции.  
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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На восточных рынках с Россией ведется серьезная экономическая борьба. Об этом на Московском экономическом форуме заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что после разворота российской экономики на Восток из-за западных санкций России пришлось столкнуться с рядом новых трудностей.

«Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жестки. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война», - заявил Собянин.

По словам Собянина, западные санкции отрезали России доступ к современный технологиям, при этом на Востоке «никто не хочет дарить технологии - ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники».

«Никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии - покупайте в целом продукт. Мы говорим: да нет, нам нужны в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Нам говорят: мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена - пожалуйста», - добавил мэр столицы.

Собянин отметил, что для азиатских производителей предусмотрен ряд преференций, «по сути, демпинг». В связи с чем мэр Москвы призвал извлекать уроки и учитывать их при планировании экономики как на федеральном уровне, так и в регионах.

Он также назвал наиболее уязвимые сферы, в которых видит опасность: микроэлектроника, автомобилестроение, космические технологии, спутниковые технологии, беспилотные технологии.

В заключение мэр Москвы выразил уверенность, что Россия преодолеет все кризисы, более того, благодаря им будут найдены новые возможности для развития страны.

«Мы не можем жить спокойно, мы живем в условиях кризиса, и если нет кризиса, то мы с вами стагнируем, если есть кризисы, мы с вами возрождаемся и движемся вперед», - резюмировал Собянин.

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