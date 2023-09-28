Политолог Сытин рассказал, как межобщинные противоречия в Карабахе влияют на политику

Сытин заявил, что государственную политику и межобщинные разногласия нужно разделять.

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В беседе со «Звездой» специалист по постсоветскому пространству Александр Сытин заявил о необходимости разделять государственную политику и межобщинные противоречия в вопросах Нагорного Карабаха.

«Надо разделять государственную политику и реальные межобщинные противоречия. На уровне государственной политики, понятно, никто никого резать не будет», - сказал политолог.

Сытин добавил, что следует четко разделять политику и межобщинные противоречия.

«Устраивать из межобщинных противоречий факт публичной политики и заниматься тем, чтобы обвинять государства в подобных вещах - это есть пропаганда. Каждый отрабатывает свою сторону пропаганды», - добавил политолог.

Ранее стало известно о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха. Глава республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении его существования с 1 января 2024 года. У жителей республики будет возможность решить, где они захотят жить после ее исчезновения.