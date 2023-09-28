Путин назвал внешнее давление стимулом для роста российских производств
Вопреки надеждам тех, кто хотел задушить Россию санкциями, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.
«Сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов. Вопреки, кстати, планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями. Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», - сказал глава государства.
Во время своего обращения к избранным главам регионов российский президент обратил внимание, что ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач является развитие региональных экономик, укрепление кадровой, образовательной и технологической базы.
Путин также отметил, что доверие избирателей означает большую ответственность - оправдать их надежды на позитивные перемены, улучшение качества и уровня жизни.
Российский президент поздравил новых глав регионов и пожелал им успехов и плодотворной работы. По словам Путины, ключевым критерием результата работы является мнение людей, их оценка того, что и как делают главы регионов.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России прошли выборы губернаторов, в том числе в новых регионах и в Москве. По итогам голосования мэр Москвы Сергей Собянин был переизбран на эту должность в четвертый раз.