Путин назвал внешнее давление стимулом для роста российских производств

Владимир Путин заявил, что внешнее давление не задушило Россию, а наоборот стало мощным стимулом для роста отечественных производств.

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Вопреки надеждам тех, кто хотел задушить Россию санкциями, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

«Сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов. Вопреки, кстати, планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями. Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», - сказал глава государства.

Во время своего обращения к избранным главам регионов российский президент обратил внимание, что ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач является развитие региональных экономик, укрепление кадровой, образовательной и технологической базы.

Путин также отметил, что доверие избирателей означает большую ответственность - оправдать их надежды на позитивные перемены, улучшение качества и уровня жизни.

Российский президент поздравил новых глав регионов и пожелал им успехов и плодотворной работы. По словам Путины, ключевым критерием результата работы является мнение людей, их оценка того, что и как делают главы регионов.

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России прошли выборы губернаторов, в том числе в новых регионах и в Москве. По итогам голосования мэр Москвы Сергей Собянин был переизбран на эту должность в четвертый раз.