Панков: меры о защите гостайны позволят начальникам служб ЗГТ воинских частей накладывать штрафы

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), направленный на расширение списка лиц, которые смогут рассматривать административные дела в области защиты гостайны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Нарушения в сфере защиты гостайны приобрели особую актуальность. Их использует противник, что требует от воинских частей и организаций Вооруженных сил использования всех методов предотвращения утечки информации. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков на заседании Госдумы.

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который расширяет перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в области защиты гостайны.

«Принятие предлагаемых законопроектом мер позволит начальникам служб ЗГТ воинских частей и организаций накладывать административные штрафы на всех лиц, нарушивших требования по защите государственной тайны. Обеспечить повышение эффективности соблюдения военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных Сил существующих правил защиты государственной тайны», - сказал Панков.

В марте группа депутатов из Комитета Государственной думы РФ по безопасности внесла в ГД проект поправок к федеральным законам о гостайне и порядке выезда и въезда в РФ. Согласно сообщению комитета, в условиях проведения спецоперации у иностранных спецслужб появился повышенный интерес к гостайнам страны.