В ГД РФ внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне

Согласно сообщению Комитета ГД РФ по безопасности, в условиях проведения СВО у иностранных спецслужб появился повышенный интерес к гостайнам России.

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Группа депутатов из Комитета Государственной думы РФ по безопасности, включая его председателя Василия Пискарева, внесла в ГД проект поправок к федеральным законам о гостайне и порядке выезда и въезда в РФ.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале комитета, в условиях проведения специальной военной операции РФ на Украине у иностранных спецслужб появился повышенный интерес к гостайнам Российской Федерации, а также к осведомленным в них государственным служащим.

«Предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб», - говорится в сообщении Комитета ГД РФ по безопасности.

Как говорится в заявлении, законопроект предполагает уточнения полномочий российского президента и правительства по определению порядка допуска к государственной тайне.

Кроме того, председатель комитета сообщил, что в допуске к гостайне РФ может быть отказано в случае, если гражданин РФ или его близкие родственники имеют счета и вклады в банках за рубежом.

Ранее в Российской Федерации предлагали лишать свободы за выезд из страны граждан, которые имеют допуск к государственной тайне. Согласно предложенному законопроекту, наказание могло достигать до трех лет заключения или до семи, если имеются отягчающие обстоятельства.