Путин попросил Кадырова передать чеченским бойцам в зоне СВО наилучшие пожелания

Владимир Путин отметил, что чеченские военнослужащие сумели наладить отличные контакты с другими подразделениями в зоне СВО.

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В ходе встречи президента России и главы Чечни Рамзана Кадырова в Кремле Владимир Путин передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, находящимся в зоне СВО, и их семьям. Президент отметил, что Кадыров сам занимается поддержкой семей военнослужащих.

«Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте. Семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что Вы лично занимаетесь этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят», - сказал Путин.

Глава РФ отметил, что чеченские бойцы установили хорошие контакты с другими российскими подразделения. Об этом Путину лично сообщили командиры.

«Не подведут. Я в них полностью уверен», - привел глава РФ слова военных начальников.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Кремле прошла встреча Путина и Кадырова. Политики обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере Чечни. Президент отметил, что в целом динамика региона положительная.