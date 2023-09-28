МО РФ: улучшено положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении

Кроме того, ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в Запорожской области.

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Российские военные улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», - говорится в сообщении.

Безвозвратные и санитарные потери противника в живой силе на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 105 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин и пяти автомобилей. Севернее Приютного уничтожена украинская разведгруппа, добавили в ведомстве.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится об успехах истребительной авиации ВКС России. В районе Торецкого уничтожен украинский штурмовик Су-25.

На прошлой неделе в Минобороны сообщили об улучшении положения на Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.