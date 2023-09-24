В Минобороны России заявили об улучшении положения на Донецком направлении
Подразделения группировки войск «Юг» отразили атаку украинских боевиков в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение», - говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки на Донецком направлении Вооруженные силы России отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое.
В общей сложности вооруженные формирования украинских националистов потеряли до 305 бойцов, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 американского производства, уточнили в МО РФ.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также минометный расчет противника на Купянском направлении. Кроме того, российские артиллеристы сорвали попытку националистов провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.