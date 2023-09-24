По данным МО РФ, российские войска отразили атаку боевиков в районе Веселого, после чего перешли в контратаку.

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Подразделения группировки войск «Юг» отразили атаку украинских боевиков в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки на Донецком направлении Вооруженные силы России отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое.

В общей сложности вооруженные формирования украинских националистов потеряли до 305 бойцов, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 американского производства, уточнили в МО РФ.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б», а также минометный расчет противника на Купянском направлении. Кроме того, российские артиллеристы сорвали попытку националистов провести ротацию на передовых позициях в районе Берестового.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.