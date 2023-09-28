Песков заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в этом вопросе важен ее гуманитарный аспект.

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Российская Федерация внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, наиболее важен ее гуманитарный аспект. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия продолжает оказывать содействие в регионе. Он указал, что жители Нагорного Карабаха пожелали перейти на территорию Армении. По его словам, им оказывается поддержка.

«Главное, чтобы им были обеспечены нормальные условия жизни», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее эксперт Артур Атаев рассказал нам, что будет на первом этапе расформирования Карабахской Республики. По его словам, в первую очередь после расформирования НКР планируется интеграция с Азербайджаном.