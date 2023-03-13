Путин поблагодарил чеченских военнослужащих на встрече с Кадыровым в Кремле

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В частности, стороны обсудили вопросы, касающиеся жизнедеятельности республики. Российский лидер попросил своего собеседника передать слова благодарности чеченским воинам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», - сказал президент.

Вместе с тем Путин высоко оценил вклад Кадырова в развитие Чеченской Республики и ее духовное возрождение.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России построит новый военный городок в Чечне менее чем за год. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке строительства.

