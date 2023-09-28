Политолог Перенджиев назвал «петлей анаконды» стратегию Запада в противостоянии с РФ

Эксперт считает, что Запад, в частности США, пытается усложнить условия для России в противоборстве за арктические ресурсы.

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Военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе со «Звездой» рассказал, какую цель преследует Запад в противостоянии с Российской Федерацией, а также существуют ли противоречия в этом вопросе между западными странами.

«Здесь противоречий никаких нет. Просто Запад бросает какие-то одни фронты, но пытается переключить силы на другие. Одни замечают, где бросает, но не видят другого - где он переключается», - объясняет эксперт.

Военный политолог рассказывает, что если взглянуть на ситуацию в целом, то можно понять, что западные страны преследуют одну цель, а имеющиеся противоречия заключаются в другом.

«Противоречия, конечно, есть. Они связаны не с тем, что дружить с Россией или воевать. Вопрос в оценках причин неудач и в мнениях по поводу дальнейшей стратегии Запада против России. Там нет такого, что надо дружить», - объяснил Перенджиев.

Эксперт рассказывает, что западные страны придерживаются стратегии противостоять России и сдерживать ее.

«Что бы мы не рассматривали: противостояние России и США на Украине или попытка создать нестабильность в Тихом океане, в Балтийском море, Баренцевом море, даже где-то с юга, включая, что американцы лезут в Казахстан, вообще в Среднюю Азию. Пытаются там создать если не полноценную "антироссию", как это было с Украиной, то по крайней мере отторгнуть эти республики», - сказал военный эксперт.

Главной конечной целью у Запада является таким образом «затянуть вокруг нас петлю анаконды», чтобы нам было сложно противостоять США именно в противоборстве за обладание арктическими ресурсами, считает Перенджиев. По его словам, обладание арктическими ресурсами определит будущего лидера в мире.

«Пока мы противостоим не совсем одни: нам в этом помогает Китай. В основном с тем, что связано с Северным морским путем и развитием инфраструктуры Северного морского пути», - рассказал политолог.

Он подытожил, что Запад видит нагнетание вокруг нас с помощью «петли анаконды», как главный приз для себя в дальнейшем. Перенджиев отметил, что в будущем, кто будет обладать арктическими ресурсами, тот и займет лидирующие позиции как в мировой экономике, так и в целом на международной арене.

Ранее обозреватель издания Al-Watan писал, что из-за неудач Киева США открывают новые фронты против Российской Федерации. По его словам, Америка собирается активизировать военные силы на территории Южного Кавказа и Молдавии.