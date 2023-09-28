Политолог Подлесный назвал извинения Трюдо хамской попыткой оправдаться

Эксперт РАН заявил, что извинения премьера Канады, которые были адресованы не России, являются неуважением к памяти миллионов погибших в годы ВОВ советских граждан.

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Извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо за овации нацисту в парламенте являются хамской попыткой выйти из нелепой ситуации и проявлением неуважения к памяти миллионов советских людей, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.

«Это хамская неумелая попытка выйти из той жуткой нелепой ситуации, в которую он влип сам и вся канадская элита», - заявил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный в разговоре со «Звездой».

Эксперт подчеркнул, что во время войны СССР потерял 27 миллионов своих граждан, и тот факт, что Трюдо извиняется не перед Россией, а перед Зеленским и представителями ЛГБТ-сообщества, является «дичайшим неуважением».

Подлесный предположил, что этот поступок может заставить другие страны задуматься над словами России о преступной природе киевского режима, в основе которого лежит фашистская идеология.

Напомним, что Трюдо извинился за инцидент с чествованием нациста дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка и назвал случившееся чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста.