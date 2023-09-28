Евразист Ногинский заявил, что Пашинян отказался от проживающих в Нагорном Карабахе армян

По словам эксперта, с 2024 года регионом будет полностью управлять азербайджанский госаппарат.

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Указ главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики о прекращении существования данного гособразования является логичным следствием заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании данного региона территорией Азербайджана. Данный документ можно считать официальным отказом Пашиняна от армян, проживающих на ранее спорной территории. Об этом «Звезде» заявил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

«После заявления Пашиняна в Праге о том, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, это событие было лишь вопросом времени. Фактически Пашинян оказался от армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха и от самой территории. Сейчас это (подписание указа. - Прим. ред.) лишь последствия слов премьера», - рассказал эксперт.

Ногинский добавил, что после того, как НКР прекратит свое существование, Азербайджан полностью присоединит к себе данную территорию. Это означает, что управление регионом возьмут на себя азербайджанские госструктуры.

Напомним, что 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Решение было вызвано желанием обеспечить безопасность местных жителей. Его приняли с учетом договоренностей, достигнутых при посредничестве российских миротворцев.