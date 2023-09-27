Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»(КТРВ) в Московской области.

Глава ведомства сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Шойгу посетил цеха, проинспектировал процесс сборки средств поражения, сообщает Минобороны.

Глава КТРВ Борис Обносов доложил Шойгу о наращивании выпуска высокоточных средств поражения в два раза, а по отдельным позициям до пяти раз. Такие показатели связаны с модернизацией, увеличением численности персонала, увеличением производительности труда, переходом на круглосуточный график.

Руководство КТРВ представило главе ведомства современные образцы вооружения, полученные в рамках разработки и модернизации высокоточного оружия. Также глава Корпорации сообщил министру о проекте по созданию высокомобильной РСЗО, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенной точностью.

Шойгу отметил, что КТРВ разрабатывает в интересах ВС РФ современные авиационные средства поражения, включая высокоточные.

«Первые и передовые позиции занимает Корпорация "ТРВ", мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены», - сказал он.

Министр отметил рост объема производства продукции, востребованной нашими военными в зоне операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.