Армия Минобороны показало, как ВС РФ громят бронетехнику ВСУ в районе Клещеевки В результате удара было уничтожено два танка противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два танка и бронированную машину штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Видео с последствиями удара по украинской бронетехнике показало Минобороны России. На кадрах объективного контроля видно, как в результате точного попадания полыхает вражеская техника. На днях ведомство обнародовало кадры последствий удара по складу с боеприпасами ВСУ под Киселевкой в Херсонской области. На записи видно, как после точного попадания происходит взрыв и начинается сильный пожар. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика