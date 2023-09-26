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ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ в районе Киселевки в Херсонской области

18:24 26.09.2023
В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ обнародовало кадры удара по складу вооружения и боеприпасов противника в районе Киселевки в Херсонской области.

Как уточняет ведомство, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования накануне, 25 сентября. Кадры сняты с разных ракурсов с помощью камер беспилотников. На записи видно, как после точного попадания происходит взрыв и начинается сильный пожар.

В описании к видео сказано, что результатом удара стало уничтожение 12 ангаров, где находилось более 3 000 тонн боеприпасов.

Минобороны регулярно публикует кадры с поражением техники, живой силы, вооружения противника. Ранее ведомство показало видео с уничтожением позиций боевиков под Артемовском.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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