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Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах

Игнат Далакян
11:33 28.09.2023
Бывший государственный секретарь США рассказал о своей работе в качестве министра иностранных дел.
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress
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Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал о своей работе на посту главы американского внешнеполитического ведомства и контактах с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство новостей АМНА.

Как передает агентство, Майк Помпео в своем выступлении упомянул, что конфликты необходимо решать по дипломатическим каналам. Кроме того, он заявил, что Госдепартамент проделал хорошую работу за время нахождения его во главе американского дипломатического ведомства.

Говоря о встречах с Владимиром Путиным, бывший госсекретарь США рассказал, что часто шутили по поводу КГБ и спецслужб. Майк Помпео сказал, что у российского президента есть видение восстановления великой Российской империи. Также Помпео выразил уверенность в том, что нормальная жизнь вернется.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пока не будет участвовать в президентской гонке в Соединенных Штатах. Он отметил, что его время еще не пришло.

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