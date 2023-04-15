Помпео передумал участвовать в выборах президента США

Майк Помпео заявил, что его время еще не пришло.

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео отказался от участия в президентских выборах. О своем решении политик сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году», - процитировало Помпео РИА Новости.

Политик отметил, что весьма обеспокоен проблемами в американском обществе, о которых он говорит «десятилетиями», но его время побороться за кресло хозяина Белого дома еще не пришло.

«Сейчас не наше время», - подчеркнул Помпео.

Напомним, что эксперты называли Помпео вероятным конкурентом Трампа на выдвижение в кандидаты в президенты США от республиканцев.

Ранее сообщалось о визите Помпео в Киев и его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.





