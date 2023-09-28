Минометчики ВДВ отработали навыки ведения боя в тыловом районе СВО

Личный состав минометных расчетов регулярно тренируется как в ведении оборонительных действий, так и наступательных, а также проводит боевую стрельбу из 82-мм минометов «Дева».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Десантники-артиллеристы под руководством опытных инструкторов оттачивают точность стрельбы из 82-миллиметровых минометов «Дева». Видеозапись тренировок на одном из тыловых полигонов публикует Министерство обороны РФ.

Ротация личного состава на передовой - неотъемлемая часть боевых действий в зоне СВО. Свежие подразделения приступают к выполнению задач, а те, кого заменили, отправляются на передышку и совершенствуют навыки.

Регулярные практические занятия помогают военнослужащим повысить уровень боеготовности и без промедлений принимать правильное решение в самых разных ситуациях, которые могут сложиться на поле боя.

Ранее корреспондент Михаил Аброськин в сюжете «Звезды» рассказал, как минометчики ВС РФ мешают противнику осуществить ротацию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.