Не дать добраться до Лобкового: минометчики ВС РФ затрудняют ротацию боевиков

Даже одиночный украинский боевик, замеченный на этом участке, привлекает огонь всего, что стреляет - от пулеметов до 152-миллиметровых гаубиц.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Бои идут за поселок Каменское Запорожской области. Населенный пункт фактически поделен пополам рекой Янчекрак - на одной стороне этого притока Днепра стоят российские войска, на другом берегу - украинские формирования.

Мирные жители покинули поселок еще в начале года, когда боевики заняли Каменское и начали уничтожать дома танками и артиллерией. Но стоит врагу себя показать, как в ответ по нему бьют минометные расчеты батальона «Крым».

С воздуха видно, как с первого же выстрела удается попасть по намеченной цели. Позиция миномета противника уничтожена. Остальные снаряды ложатся рядом, разрушают укрепления боевиков.

«Здесь постоянно проходил ротация противника, который ротируется в сторону Лобкового. Если мы замечаем здесь хоть какое-то движение личного состава, хоть это один-два человека, по нему начинает отрабатывать все, что угодно», - заявил «Звезде» командир минометного расчета с позывным Латыш.

При этом в ход идет самое разнообразное вооружение - минометы, крупнокалиберные пулеметы, а также гаубицы - как 122-миллиметровые Д-30, так и 152-миллиметровые Д-20.

Противник не оставляет надежд захватить поселок. После артобстрелов в бой идут штурмовые отряды боевиков. Тех, кому удается обойти минные заграждения и уцелеть под огнем наших орудий, встречают передовые отряды. Такие столкновения, в основном, проходят ночью или ранним утром, когда заметить противника сложнее всего.

Ранее публиковались кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.