В Севастополе российские спецслужбы задержали мужчину по подозрению в госизмене

Мужчина был завербован украинской стороной и передавал сведения из организации, строящей фортификационные сооружения в Крыму.

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В Севастополе российские спецслужбы задержали гражданина Российской Федерации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

Согласно заявлению ведомства, мужчина в 2022 решил уклониться от мобилизации и уехал в одну из стран СНГ. Там он обратился к представителю украинской разведки, которой он и был завербован, отметили в ФСБ.

Далее российский гражданин стал выполнять задания иностранной спецслужбы. Так, мужчина устроился в организацию, которая строила фортификационные сооружения в Крыму, а собранные сведения передавал на Украину.

«Ленинским районным судом г. Севастополя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении ФСБ.

Ранее сотрудники российских спецслужб задержали жителя Луганской Народной Республики за передачу Украине сведений о российских военных. Задержанный регулярно получал деньги за предоставляемую информацию.