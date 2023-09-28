В Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота

Несколько офицеров были арестованы, также продолжается поиск причастных к мятежу лиц.

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Власти Буркина-Фасо сообщили, что 26 сентября была предотвращена попытка государственного переворота. Об этом сообщает Reuters.

«Хунта Буркина-Фасо в среду заявила, что попытка государственного переворота была предотвращена накануне силами безопасности и спецслужбами», - говорится в публикации.

Уточняется, что власти страны не раскрыли подробностей. Известно только то, что несколько офицеров и иных лиц были арестованы. Также продолжаются поиски людей, причастных к мятежу.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны. Их союз предусматривает оказания помощи друг другу и поддержание безопасности государств.