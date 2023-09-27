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Политолог Маркелов заявил, что Польша дерзит Украине ради внимания США

Елизавета Егорова
10:05 27.09.2023
Польша позволяет себе резкие высказывания в адрес Украины, хотя поставляла Киеву вооружения. Политолог Маркелов разъяснил, почему это происходит.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Marcin Banaszkiewicz, Fotonews, Globallookpress
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Польша борется за внимание Соединенных Штатов и пытается доказать, что она лучше своей «младшей сестры» Украины, которая стала сильно влиять на политику западных стран. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог и психолог Сергей Маркелов.

«Польша всегда считала, что Украина - это ее младшая сестра. Так сложилось исторически, еще со времен Речи Посполитой. Польша себя считает более продвинутой в интеллектуальном, историческом и политическом плане», - сказал политолог.

По словам Маркелова, Польша хочет быть той страной, на которую могли бы опираться Соединенные Штаты. Именно поэтому страна делает жесткие заявления в адрес Украины. При этом Польша по команде США опустошала старые запасы ржавого оружия, но не с целью помочь, а в рамках геополитической игры.

Киев мешает планам Польши стать альтернативой классической европейской тройке - Англии, Франции и ФРГ.

«Украина мешает планам Польши. Она стала дерзить. Польша борется за свою политическую идентичность», - заявил Маркелов.

Ранее стало известно, что Польша прекратила военную помощь Киеву, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, страна начала заниматься наращиванием собственного вооружения.

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